PRF no Rio de Janeiro divulga balanço da Operação Semana Santa 2023

Dados mostram reduções expressivas no número de acidentes graves (com mortos e feridos graves) e apontam uma maior prudência do motorista durante o feriadão

Mais de 15.000 fiscalizações veiculares e a pessoas, quase 900 testes de alcoolemia, 655 policiais em atividade e 96 horas de trabalho ininterrupto. Esses são alguns números da operação Semana Santa 2023 no Rio de Janeiro, iniciada pela Polícia Rodoviária Federal na quinta-feira (06) e finalizada neste domingo (09).

A PRF no Rio de Janeiro atuou com efetivo reforçado, levando em consideração os locais e horários que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência de acidentes graves e criminalidade.

Ao todo foram 70 acidentes, sendo que graves somente 05, ocasionando uma redução de mais de 60% comparado ao ano passado. Já o número de mortes se manteve estável, com duas ocorrências registradas em ambos os anos.

O número de infrações observou queda, parecendo apontar para uma maior prudência do motorista durante o feriadão. Foram 165 por conduzir sem utilizar o cinto de segurança, 25 por transportar criança fora do dispositivo de segurança, 34 por utilizar o telefone celular e 12 por alcoolemia (configurando reduções respectivas de 40%, 32%, 46% e 55%).

Já o número de infrações por ultrapassagens irregulares foi 540, 120% a mais. Foram detidas 20 pessoas nas rodovias fluminenses por crimes de trânsito e outros crimes em geral. Ainda houve a recuperação de 5 veículos.