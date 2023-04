Coordenação destaca que mais de sete mil ovos de chocolate foram distribuídos para a garotada

Durante 10 dias, mais de 30 mil pessoas visitaram a Toca do Coelho, projeto da Prefeitura de Volta Redonda para toda família realizado anualmente na Praça Brasil, Vila Santa Cecília. A iniciativa é promovida através do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e marca a celebração da Páscoa na cidade. Os visitantes, principalmente a criançada, tiveram direito a encontros com coelhinhos e a distribuição gratuita de ovos de chocolate. A festa começou na sexta (31/3) e seguiu até este domingo, dia 9 (domingo de Páscoa).

A decoração da maior e mais tradicional festa de Páscoa do Sul Fluminense incluiu uma casa, nos moldes da Casinha do Papai Noel, onde as famílias puderam entrar e tirar fotos com o casal de coelhos para celebrar a data de forma lúdica e guardar uma lembrança. As crianças também aproveitaram os brinquedos (camas elásticas, piscina de bolinha e tobogã) que foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e montados na Praça Brasil.

O coordenador do projeto, o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, ressaltou que foram distribuídos mais de sete mil ovos de chocolate para a garotada.

“Organizamos as filas e distribuímos as senhas para as famílias que levaram seus filhos. E além disso, tivemos os brinquedos, que agradaram muito a garotada e os alunos das escolas do município que aproveitaram a festa. Atingimos nossa expectativa e, mais uma vez, a festa foi um sucesso e gratificante para nós que realizamos com muito carinho”, disse ele, reforçando que a Toca do Coelho já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade.

“Tenho muito a agradecer ao prefeito Neto pelo apoio, que nos dá todo o suporte para a realização do evento, e às famílias que vieram até a nossa Toca. Mais uma vez, conseguimos fazer um evento bonito e com total segurança para todos”, completou o coordenador.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressalta que o projeto foi criado para que todas as crianças de Volta Redonda possam receber um ovo de Páscoa. “Sabemos que muitas famílias não teriam condições financeiras para dar aos seus filhos um chocolate, então criamos esse projeto. Esse é o nosso principal objetivo, promover momentos de lazer e felicidade para toda a família”, afirmou o prefeito. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.