Todas as unidades básicas de saúde aplicarão as vacinas destinadas para grupos prioritários

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta quarta-feira, dia 12, a vacinação contra a gripe (Influenza) para grupos prioritários em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs). Nesse dia, o município também amplia a vacina bivalente, contra a Covid-19, para pessoas acima de 12 anos com comorbidades. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

Público-alvo da vacinação contra gripe

Entre os alvos da campanha da vacinação contra Influenza estão: pessoas acima de 60 anos; trabalhadores e estudantes da área de saúde; grávidas e puérperas; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; pessoas com Deficiência (PCD) Permanente; trabalhadores da Educação; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; motoristas de ônibus, aplicativos e taxistas; trabalhadores portuários; caminhoneiros; pessoas com comorbidades; pessoas em situação de rua; pessoas de Instituições de Longa Permanência e Residências Inclusivas; e trabalhadores da Assistência Social.

Lista de comorbidades para vacinação contra gripe e bivalente

Doença respiratória crônica; doença cardíaca crônica; hipertensão; doença renal crônica; doença hepática crônica; doença neurológica crônica; diabetes; imunossupressão; obesidade; transplantados e portadores de trissomias.

O médico sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Vasconcellos, ressaltou que as vacinas podem ser aplicadas simultaneamente. “As vacinas podem ser feitas sem intervalo. É importante que todo o público-alvo das campanhas contra Influenza e reforço para Covid-19 compareça aos locais de vacinação, pois nesta época do ano casos de síndrome gripal podem aumentar consideravelmente. Uma das formas de prevenção é através da vacinação”, disse Vasconcellos.

Para se vacinar, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS. As unidades funcionam das 8h às 16h, entretanto algumas funcionam com horário estendido para atendimento, até as 18h: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/ Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz. Secom/PMVR