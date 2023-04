As duas equipes de Patrulha Escolar da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) intensificaram as visitas às escolas da cidade nesta segunda-feira, dia 10. Foram mais de 20 chamados, todos por boatos sobre possíveis ataques em unidades educacionais. Nesta terça-feira, dia 11, o trabalho de ronda nas escolas será intensificado por agentes do projeto Segurança Presente e da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Volta Redonda é uma das poucas cidades médias do país a contar com duas patrulhas escolares, sendo que cada uma fica responsável pelas rondas nas escolas localizadas nas margens direita e esquerda do Rio Paraíba do Sul. A decisão de aumentar o efetivo partiu de uma reunião feita entre o Prefeito Antonio Francisco Neto e o Secretário Municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

– Monitoramos a situação durante todo o dia de hoje e percebemos este aumento nos chamados e atendimentos feitos por denúncias falsas sobre possíveis ataques. Para esta terça-feira, vamos aumentar o efetivo, aumentar a segurança e passar mais tranquilidade para pais, alunos e profissionais da Educação – disse Henrique.

A Patrulha Escolar I fez cerca de dez atendimentos, sendo que uma delas foi no Colégio Estadual Santos Dumond, no bairro Niterói, onde pais chegaram a ficar na porta da unidade após um boato. “Os atendimentos foram mais longos em alguns casos, onde percorremos os corredores das escolas, para tranquilizar pais e responsáveis pelos alunos”, falou o Guarda Municipal De Souza.

A Patrulha Escolar é formada por agentes da guarda capacitados para lidar com os pais, estudantes e servidores de colégios públicos e particulares. O serviço é acionado através de grupo de Whatsapp.

“Volta Redonda é dotada de patrulhas que prestam os serviços especializados voltados para um público exclusivo, como é o caso das escolas, que merecem toda a nossa atenção, principalmente após as ocorrências em São Paulo e Blumenau, que geraram preocupação em toda comunidade escolar. Os agentes estão de parabéns pelo trabalho”, falou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Desde o mês passado, a Patrulha Escolar de Volta Redonda trabalha com duas viaturas e realizou 218 visitas presenciais a unidades escolares, promovendo a segurança dos locais bem como dos seus entornos. Entre as ações estavam mediação de conflitos, que foram solucionados positivamente para ambos os lados; condução de três casos à 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado; além de autuações de trânsito feitas na frente e nas imediações dos colégios, como ocupação de vagas para deficientes, estacionar sobre o passeio, condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre outras. Fotos cedidas pela Semop.