Fevre inicia reforma da Academia da Vida em Volta Redonda

Espaço está recebendo melhorias em toda a sua estrutura para oferecer mais comodidade, conforto e segurança aos 236 alunos da Melhor Idade

A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) iniciou a reforma geral da Academia da Vida, unidade escolar voltada para a terceira idade do município, que completou 21 anos em março e fica localizada no Acesso Laranja do Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba. O espaço passará por melhorias em toda sua estrutura, melhorando as condições para os cerca de 236 alunos que participam dos cursos oferecidos.

Os trabalhos nesta primeira etapa envolvem demolição de algumas partes, com remoção de pisos, divisórias, coberturas, bancadas e armários, entre outras áreas. O espaço receberá novo piso cimentado, nova cobertura, impermeabilização, novas estruturas de ferragens nas esquadrias, além de novas bancadas de granito e cubas de aço inoxidável, e pintura geral.

“A Academia da Vida completou 21 anos no mês de março e precisávamos valorizar melhor esse espaço, e estamos fazendo isso. Uma reforma completa para dar mais comodidade, conforto e segurança para nossa Melhor idade que se beneficia com os cursos oferecidos”, afirmou o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

Escola oferece 21 cursos para a pessoa idosa

A Academia da Vida oferta 21 cursos pensados e planejados para atender os interesses da pessoa idosa. Entre os mais procurados, estão: Curso Básico de Atualização, Português Básico, Matemática Básica, Letramento, Bem Viver (Saúde), Informática, Mente Ativa, Mundo Contemporâneo, Teatro, Coral, Dança, Arte, Exercício e Movimento, entre outros. Além dos mais recentes Mundo Espetacular e Estados do Brasil.

As portas de entrada para a 6ª unidade escolar da Fevre são os cursos de Letramento, Matemática Básica, Português Básico e o Curso Básico de Atualização, que tem duração de dois anos, com aulas na parte da manhã (das 8h às 11h30) e na parte da tarde (das 13h30 às 17h10). Os outros cursos são de extensão e têm duração de um ano.

O acesso à escola é exclusivo para idosos com 60 anos ou mais e feito por meio de inscrições, abertas todo final de ano. Mas a unidade também trabalha no sistema de lista de espera. Quando há desistência, novos alunos são chamados. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR