Guarda Ambiental resgata Gavião ferido no bairro Boa Vista II

Agentes suspeitam que o animal tenha sido atingido por disparos de chumbinho

Na manhã desta terça-feira, dia 11, a Guarda Ambiental de Barra Mansa resgatou um gavião-carijó com ferimentos na asa esquerda e no tronco. A ave foi encontrada por agentes da Vigilância em Saúde, na Rua O, no bairro Boa Vista II, sendo acionada imediatamente a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS).

De acordo com o gerente de Fiscalização da SMMADS, Felipe Rodrigues, há a suspeita de que o animal tenha sido atingido por um projétil. “O gavião apresenta ferimentos, que possivelmente foram resultado de tiros de chumbinho, pois há perfurações na asa que atingiram o tronco”, informou.

Após o resgate, a ave foi encaminhada para o Zoológico de Volta Redonda. “Veterinários especializados já atenderam o gavião, mas o estado de saúde é grave. Queria lembrar que atirar em animais silvestres e domésticos ou cometer qualquer tipo de crueldade é considerado crime segundo a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 1998”, alertou o gerente de Fiscalização.

Felipe enfatizou que é crime matar, perseguir, caçar, ter em cativeiro ou vender espécimes da fauna silvestre. Somado as penas de detenção, o infrator também recebe multa que pode chegar a 5 mil reais por animal, caso conste na Lista Oficial das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção.

Para denúncias ou mais informações junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o contato pode ser feito através do número (24) 2106-3408.