Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na madrugada desta terça-feira, dia 11, por furto em estabelecimento comercial na Rua 21, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

O suspeito foi preso dentro da loja. Ele teve ajuda de um comparsa, que conseguiu escapar. Com o suspeito foram apreendidos um notebook, uma caixa de som, três celulares, um alicate e três saca-rolhas. Câmeras do estabelecimento flagraram o ato criminoso e as imagens já estão em poder da polícia.