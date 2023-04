Iluminação de LED chega a mais de 11 mil pontos de Volta Redonda

Troca de lâmpadas pelo Plano de Mobilidade Urbana já beneficia mais de 40 bairros e promove, por mês, mais de R$ 430 mil de economia aos cofres públicos

O município de Volta Redonda já trocou 11.681 lâmpadas de sódio (amarelas) por modelos de LED, que gera mais luminosidade e economia. Os dados são do levantamento feito pelo Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), referente ao período desde o início da troca até este mês de abril. O trabalho faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, que acontece em parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, e prevê a substituição de 28 mil pontos de luz em toda a cidade.

Recentemente as equipes concluíram a troca de 169 lâmpadas nos bairros Ponte Alta e Parque do Contorno, chegando 26 vias nessas regiões, incluindo o Elevado Presidente Castelo Branco e a Rua D. Pedro II, onde fica o terminal rodoviário da Ponte Alta.

De acordo com o levantamento, a troca de lâmpadas foi realizada também em 120 pontos de luz recentemente, chegando aos seguintes bairros: Bela Vista, Conforto, Eucaliptal, Jardim Provence, Jardim Tiradentes, Minerlândia, Nova Primavera, Roma I e II, Rústico, São Carlos, São Cristóvão, Siderlândia, Vila Americana e Vila Santa Cecília.

“Com a melhora do tempo, estamos conseguindo avançar para o interior dos bairros. É um trabalho que depende da chegada do material adequado para cada tipo de rua ou avenida, e as equipes estão conseguindo seguir o cronograma. Sabemos que ainda falta muito, mas vamos chegar a todos os pontos de Volta Redonda, graças à parceria com o Governo do Estado, que acredita em nossa cidade e tem nos ajudado na reconstrução de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Nova tecnologia já chegou a mais de 40 bairros

Desde quando foi iniciada a troca de lâmpadas pela prefeitura e com a continuidade por meio do Plano de Mobilidade Urbana, a nova tecnologia de LED já chegou a mais de XX bairros e localidades, em várias regiões da cidade, como: Casa de Pedra, Cidade Nova, 249, Jardim Belvedere, Jardim Europa, Jardim Paraíba, Jardim Suíça, Laranjal; Morada da Colina; Morada do Almirante (Mirante do Vale); Monte Castelo; Nossa Senhora das Graças; Residencial Mata Atlântica, Residencial Ypê Amarelo, Samoa, Santa Inês, São Lucas, São Geraldo, Sessenta, Siderópolis, Vale da Colina; Vila Colina; Vila Rica-Tiradentes, Village Sul, Vista Verde.

Economia passa de R$ 430 mil mensais

A substituição das lâmpadas de sódio por LED, além de proporcionar mais luminosidade e sensação de segurança, promove mais economia aos cofres públicos. Com a troca das mais de 11 mil lâmpadas, conforme o balanço até este mês de abril, a economia gerada com a redução no consumo de energia já chegou a R$ 431.582,34 por mês.

Segundo o Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), a tecnologia de LED gera menos necessidade de manutenção, sendo de maior durabilidade e baixo consumo de energia. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.