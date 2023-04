Um jovem, de 23 anos, foi baleado na noite de segunda-feira, dia 10, numa troca de tiros ocorrida no lugar conhecido como Cascata, ligação Voldac ao bairro Santa Cruz, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, em Volta Redonda.

Segundo informações da Polícia Militar, dois veículos estariam envolvidos na ocorrência. Um homem que conduzia um Chevrolet Onix branco, foi alvo de vários tiros de suspeitos dentro de outro carro branco.

Tentando fugir da tentativa de homicídio, ele colidiu num ponto de ônibus e chegou baleado no posto avançado da Polícia Militar. A vítima foi socorrida por outro homem e levado para o Hospital São João Batista. No hospital, recebeu voz de prisão, depois que agentes encontraram em seu poder e em seu carro várias munições.

No veículo foram encontrados um cinto tático com o coldre vazio, dois carregadores de pistola contendo 33 cartuchos de calibre 9mm e um carregador com mais sete munições. Foram apreendidos também com o suspeito cerca de R$14,6 mil em dinheiro. Ele alegou que o dinheiro seria para a compra de uma motocicleta. O suspeito se encontra sob custódia.