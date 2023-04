Na ação, foram apreendidos pinos de cocaína e sacolés de maconha

Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, apreenderam na noite desta segunda-feira, dia 10, grande quantidade de material entorpecente na Rua Sebastião da Silva, no bairro Areal, em Barra do Piraí.

Policiais receberam informação sobre criminosos que estariam indo para o Morro da Colômbia e foram até o local. Os suspeitos de tráfico de drogas avistaram a presença da viatura e empreenderam fuga. Após busca pelo local, os policiais arrecadaram uma bolsa, e no seu interior continha: 66 sacolés de erva seca (maconha) e 70 pinos contendo pó branco (cocaína).

Diante dos fatos, o material apreendido, foi levado para a sede da 88ª DP (Barra do Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.