O veículo Volkswagen Jetta, que teria sido utilizado na tentativa de homicídio de um jovem de 23 anos, na noite de segunda-feira, dia 10, foi encontrado pela Polícia Militar, na Rua 6, no bairro Vale Verde, na manhã desta terça-feira.

Os agentes encontraram dentro do carro etiquetas com descrições de uma facção criminosa. O veículo foi levado por um guincho para a delegacia e em consulta no sistema, verificou-se que o mesmo possui registro de roubo.

A vítima estava em um GM Ônix quando foi atacada a tiros por ocupantes de outro veículo, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, na localidade conhecida como ‘Cascata’, que liga Santa Cruz ao bairro Voldac. O jovem foi socorrido por outro homem, porém acabou recebendo voz de prisão no hospital depois que munições foram encontradas em seu poder e também no carro. Com o suspeito ainda foram apreendidos cerca de R$ 14,6 mil em espécie. Ele alegou que o dinheiro seria para a compra de uma motocicleta.