Encontro tratou do fortalecimento da entidade e a atração de novos empreendimentos

Na manhã desta segunda-feira, dia 10, o prefeito Rodrigo Drable recebeu em seu gabinete o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, e demais membros da nova diretoria. Durante o encontro foi discutida a geração de empregos pelo setor no município e demais pautas pertinentes ao grupo.

Na oportunidade, o chefe do Executivo destacou a importância de estreitar laços com os sindicalistas e desenvolver um trabalho conjunto para fomentar a economia e a geração de empregos no município.

– Nossa gestão tem concentrado um grande esforço na atração de novas empresas e a implementação de negócios, o que sem dúvida fortalecerá o sindicato. Para isso, precisamos que seja uma entidade atuante – disse o prefeito.

Edimar Miguel enfatizou a importância de prefeituras apoiaram o sindicato: “Juntos podemos buscar novas empresas que agreguem para os municípios, ampliando os postos de trabalhado e proporcionando oportunidades aos jovens, principalmente para os que buscam o primeiro emprego. Já visitamos alguns prefeitos da região e estão sendo solistas, agora precisamos agir. O Sindicato não medirá esforços para proporcionar sempre o melhor ao trabalho e aos jovens. Por isso, é importante a união do prefeito, sindicato e população. Nossa gestão é e sempre será voltada para o trabalho e trabalhador”.