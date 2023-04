Coordenadoria da Juventude oferece 180 vagas para capacitação presencial realizada pela escola de economia criativa Co.liga

A Coordenadoria Municipal da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv VR) está com inscrições abertas para 12 turmas presenciais para cursos com temas relacionados ao empreendedorismo, num total de 180 vagas. Com duração de 5h, os cursos são livres, gratuitos, autoinstrucionais e os certificados serão emitidos ao final das aulas.

A capacitação da Co.liga (escola de economia criativa) é oferecida gratuitamente através da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude, a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) no Brasil, e a Fundação Roberto Marinho (FRM).

Podem participar jovens acima de 16 anos e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://curt.link/qUCExP. Quem não tiver acesso à internet pode se inscrever em uma Sala do Telecentro, em um dos 31 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) espalhados pela cidade.

As aulas acontecem no Centro Oportunizar (Rua 16, nº 245, Vila Santa Cecília), onde serão realizadas todas as quartas e quintas-feiras, com turma de manhã (7h às 12h) e à tarde (12h às 17h30).

As vagas são limitadas e assim que forem preenchidas, os demais interessados serão inscritos para próxima data. Outras informações pelos telefones (24) 3339-2153 e (24) 3339-9661.

Semana Juventude Empreendedora

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, explicou que a ação faz parte do aquecimento para a Semana Juventude Empreendedora, que acontece entre os dias 24 e 29 de abril.

“Além dos cursos gratuitos da Coliga, na última semana do mês, teremos uma semana de atividades voltadas ao fomento do empreendedorismo aos jovens do nosso município. Volta Redonda já vem sendo pioneira em ações e projetos de fomento ao mercado de trabalho. Agora caminhamos para projetos e ações que fomentem todos os tipos de trabalho, incluindo o empreendedorismo”, acrescentou Larissa. Secom/PMVR