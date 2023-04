Policiais rodoviários federais (PRF) foram acionados na tarde desta quarta-feira, por volta das 17h20min, por policiais militares de Santa Catarina (SC), informando que um caminhoneiro havia atirado uma bomba na pista da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Pombal, em Barra Mansa.

A viatura passava no local, no km 288, quando o artefato explodiu debaixo do veículo descaracterizado com três policiais militares. Os agentes de Santa Catarina pararam o condutor da carreta e acionaram os policiais rodoviários federais.

Os policiais militares disseram aos agentes da PRF que estavam retornando do Rio de Janeiro à serviço, quando a bomba explodiu debaixo da viatura. O caminhoneiro confessou aos agentes da PRF que havia jogado pela janela da carreta que conduzia um artefato explosivo do tipo bomba de fogos na pista de rolamento da rodovia para fazer uma “brincadeira” com outro colega, também caminhoneiro que seguia atrás.

Ocorre que a bomba explodiu debaixo da viatura policial que estava ultrapassando a carreta, alvo da brincadeira. A explosão foi grande e quase o condutor do automóvel perdeu o controle da viatura, colocando em perigo não só os seus ocupantes com os demais usuários da rodovia pelo risco de ocorrer um acidente.

Na cabine da carreta foram encontrados mais nove artefatos explosivos (três bombas grandes e seis bombas pequenas). Ninguém se feriu, nem houve danos materiais na viatura.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela PRF, tendo o caminhoneiro assinado o termo se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade. Os artefatos explosivos (fogos de artifício) foram apreendidos pela PRF, como prova.