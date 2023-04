Defesa Civil de Resende realiza manutenção e limpeza do Rio Sesmaria

Ação aconteceu em doi s pontos estratégicos: na ponte da Chácara do Tácito e na movimentada ponte da Rua do Rosário

A Prefeitura de Resende, através da Defesa Civil do município, está promovendo o serviço de manutenção do Rio Sesmaria. A ação realizada nesta quarta-feira, em dois pontos do rio, tem como objetivo minimizar os impactos das chuvas e evitar transbordamentos e acúmulo de materiais na extensão do rio.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano da Silva, a limpeza foi realizada em dois pontos estratégicos: na ponte da Chácara do Tácito e na movimentada ponte da Rua do Rosário. Segundo o diretor, o pilar da ponte pode gerar a retenção de materiais como tronco de árvores e bambus. O acúmulo desses materiais provoca a retenção do fluxo de água, potencializando os riscos de transbordamento.

– O trabalho de prevenção tem indicado que a manutenção dessa limpeza otimiza e reduz a possibilidade de impactos causados pelos fenômenos naturais, por chuvas intensas e tromba d’água. Fazemos esse trabalho pontualmente e periodicamente para tentar proteger nossa população – explicou o diretor.

Durante o serviço, são retirados materiais como vegetação, troncos de árvores e acúmulo de resíduos carregados pelo rio nas margens e calhas. A ação de limpeza é feita de maneira conjunta, contando também com apoio da Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR) e da Secretaria Municipal de Obras.