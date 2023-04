Na ação, foram apreendidos pinos de cocaína, dinheiro, aparelho celular e uma menor de idade

Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na madrugada da segunda-feira, dia 11, um suspeito de 34 anos e apreenderam uma adolescente, de 17 anos, por tráfico de drogas na Rua Alexandre Macedo de Carvalho, no bairro Caixa d’Água Velha, em Barra do Piraí,

Policiais de posse de uma denúncia procederam até o endereço e observaram os suspeitos praticando tráfico de drogas. Pouco depois os agentes conseguiram deter os suspeitos com duas bases de rádio comunicador, duas baterias do mesmo rádio, 16 pinos de pó (cocaína) um aparelho celular marca Motorola e R$ 128,00 em espécie.

Diante dos fatos, os suspeitos e o material apreendido, foram levados para a sede da 88ª DP (Barra do Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.