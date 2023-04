Policiais militares prenderam na noite da terça-feira, dia 11, um jovem de 20 anos, com uma grande quantidade de material do tráfico na Praça José da Mota Vizeu, no distrito de Werneck em Paraíba do Sul.

Durante abordagem os agentes apreenderam uma bucha de maconha. O suspeito disse aos policiais que não havia drogas em sua casa e autorizou uma revista na residência onde foram encontrados 126 pinos grandes pinos de cocaína, conhecidos como “baldões”, mais 111 embalagens de maconha, um rádio de comunicação, caderno de anotações, uma réplica de arma e R$ 85 em espécie. Foto: polícia Militar