PRF prende jovem com mandado de prisão na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na noite de terça-feira, dia 11, por volta das 22h45min, o condutor de um veículo Toyota Corolla Cross, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto do bairro Caiçara, em Piraí.

Os agentes abordaram o veículo e ao realizar consulta nos sistemas foi verificado haver um mandado de prisão em aberto contra o condutor de 22 anos, expedido em 14 de dezembro de 2022, com validade até 12 de dezembro de 2026, pela Vara de Execução Penal de João Pessoa (PB), pelos crimes de roubo e porte de arma de uso permitido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e a ocorrência foi apresentada na 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, para os trâmites legais cabíveis e registro do cumprimento do mandado de prisão.