Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na tarde desta quarta-feira, dia12, por volta das 14h20min, durante fiscalização de combate ao crime, um passageiro, de 27 anos, dentro de um ônibus da linha Florianópolis (SC) x Rio de Janeiro (RJ), no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização de combate ao crime foram constatados diversos antecedentes criminais para o passageiro da poltrona 47, pelos crimes de furto, roubo e homicídio. Ao ser realizada revista na bagagem do suspeito foram encontrados seis aparelhos celulares de diversas marcas (IPhone, Samsung, Motorola).

O passageiro não soube informar a procedência de duas máquinas de cartão de crédito e pequena quantidade de maconha (cerca de cinco gramas). Ele disse aos agentes que a droga era para o seu consumo.

Os policiais suspeitaram e entraram em contato com um dos proprietários dos celulares encontrados que afirmou que foram furtados o seu celular, cartões de crédito e R$ 16.750,00 de sua conta, conforme registro de ocorrência na Delegacia de Polícia do Balneário de Camboriú (SC).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao passageiro e a ocorrência encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí.