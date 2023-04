Obra para implantar mais de 30 metros de rede de água pluvial na Avenida dos Ex-Combatentes está em andamento

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), vai melhorar o sistema de drenagem nas principais avenidas do bairro Santa Cruz. A construção da nova rede de água pluvial está em andamento na Avenida dos Ex-Combatentes. No local, serão implantados 33 metros de manilha com diâmetro de 300 milímetros, três caixas de ralo e três ralos. Os funcionários da SMI atuam com apoio de dois caminhões e uma retroescavadeira.

De acordo com a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, a equipe da secretaria está preparando projeto para fazer o mesmo trabalho na Avenida Nossa Senhora do Amparo. “O trabalho começa em breve”, afirmou, lembrando que a obra vai aumentar a capacidade de drenagem e escoamento no mesmo trecho que ganhou calçada com iluminação de LED.

O início das obras coincide com o término do período mais chuvoso do ano, que impossibilita este tipo de intervenção. “É importante lembrar que nos meses de estiagem, fazemos o trabalho de prevenção de alagamentos. A SMI atua na limpeza de córregos, na desobstrução de galerias, construção de bocas-de-lobo, bueiros e recuperação do sistema de escoamento de águas pluviais”, reforçou Poliana.Fotos de divulgação – Secom/PMVR.