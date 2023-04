Secretaria Municipal de Ordem Pública e Secretaria de Educação tentarão obter recursos para reforçar trabalho nas unidades educacionais

A Prefeitura de Volta Redonda já está encaminhando a adesão do município ao Programa Nacional de Segurança nas Escolas, que será feita a partir de uma chamada pública, cujo edital foi disponibilizado nesta quarta-feira, dia 12, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento foi preenchido com orientações da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Secretaria Municipal de Educação.

O programa tem um orçamento inicial de R$ 150 milhões e todos os mais de cinco mil municípios brasileiros estão aptos a pleitear parte deste recurso. Volta Redonda vai tentar expandir e equipar novas patrulhas escolares. A isso, soma-se as medidas que estão sendo adotadas com recursos próprios da Prefeitura, para aquisição de câmeras, de portais com detector de metais para porta das escolas, parcerias para atendimento psicológico e outras ações já anunciadas.

“Os recursos são limitados em todas as esferas, mas vamos tentar trazer para Volta Redonda o máximo que for possível. A Prefeitura vai fazer a parte dela, mas realmente precisamos que todos façam o mesmo. A segurança é um dever de todos”, disse o tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, Secretário Municipal de Ordem Pública.

*O programa*

O Programa Nacional de Segurança nas Escolas, em que serão destinados recursos para o financiamento de projetos estaduais e municipais relacionados ao fortalecimento, ao aprimoramento ou à institucionalização de rondas especializadas ou outras ações no enfrentamento e na prevenção de crimes no contexto escolar e no seu entorno, no âmbito da Política Nacional de Segurança Pública, com apoio do Fundo Nacional de Segurança Pública.

“Percebe-se que muitas cidades ainda nem contam com as rondas especializadas e aqui temos duas. Claro que precisamos reforçar e estamos justamente em busca disso”, explicou Luiz Henrique.

A Chamada Pública, pontuou o Ministério da Justiça, visa fortalecer as capacidades institucionais dos órgãos de segurança pública para atuação nas escolas, por meio de ações preventivas das patrulhas/rondas escolares das polícias militares ou das guardas municipais, bem como pelo fortalecimento da investigação e inteligência policial no monitoramento e repressão de crimes perpetrados ou planejados contra a comunidade escolar e seus membros, inclusive em ambientes virtuais.