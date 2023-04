Uma carreta tombou no início da tarde desta quinta-feira, por volta das 14h10min, no km 294, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o trânsito ficou totalmente interditado na pista sentido Rio de Janeiro. O congestionamento chegou até a 5 quilômetros no “Retão de Resende”.