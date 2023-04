Garupa de moto em fuga é puxado por PM durante abordagem em Pinheiral

Um jovem de 21 anos foi detido na noite de quarta-feira (12) com uma réplica de pistola em Pinheiral. Ele estava na garupa de uma moto e se desequilibrou do veículo após ser puxado pelos policiais militares que fizeram a abordagem na Rua Helena Correia de Miranda, no bairro Palmeiras.

O condutor, não identificado, continuou acelerando com o veículo e conseguiu escapar, fugindo sentido a um morro. Em revista pessoal, além da pistola, os agentes encontraram com o suspeito um martelo, uma ponteira e uma touca ninja.

Questionado sobre os materiais encontrados, ele disse que estava levando para uma praça, não informando o motivo. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde prestou depoimento e foi liberado. (Foto: PM/Divulgação)