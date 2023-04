Policiais militares apreendem drogas e prendem suspeitos em Resende

A Polícia Militar foi acionada no início da noite de quarta-feira, dia 12, por volta das 18h20min, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na Rua dos Eucaliptos, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Os agentes foram até o local indicado e viram os suspeitos que fugiram ao perceber a presença da viatura policial. Eles entraram em um apartamento de onde arremessaram pela janela duas sacolas que caíram sobre o telhado do vizinho.

Na sacola foram apreendidas 137 pedras de crack e 246 pinos de cocaína. Os dois suspeitos, o jovem de 22 e um adolescente, de 17, foram abordados no interior do apartamento. As sacolas jogadas pelos suspeitos foram encontradas sacolas plásticas contendo o material entorpecente descrito acima.

Quando a viatura já estava saindo do local, o outro suspeito apareceu e contou aos agentes que é usuário e que comprava o entorpecente no momento da chegada dos agentes. Todos foram encaminhados para 89ª DP (Delegacia de Polícia) de Barra Mansa.

O jovem ficou preso e o menor foi apreendido no fato análogo ao tráfico de drogas. O jovem que disse estar adquirindo a droga foi ouvido como testemunha e liberado em seguida.