Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Policia Militar, do 5º (CPA), em ação conjunta com Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no final da noite da quarta-feira, dia 12, grande quantidade de munições e drogas na BR-101 (Rodovia Rio Santos), em Paraty.

Os agentes receberam informações sobre um homem, de 34 anos, que conduzia um veículo Vectra que tinha saído do Perequê no sentido Paraty com 50 munições calibre 9mm, 20 trouxinhas de maconha, um telefone celular, etiquetas para embalar drogas, e dois galões de cinco litros de cheirinho da loló.

O suspeito foi abordado e preso. Na delegacia de Polícia de Paraty, o suspeito foi autuado e permaneceu preso. As drogas foram apreendidas.