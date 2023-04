Casal é preso com mais de três quilos de cocaína em Sapucaia (RJ)

Um homem de 30 anos e uma mulher, de 30, foram presos na madrugada da quinta-feira, com mais de 3 quilos de cocaína, no morro da Formiga, no distrito Vila do Pião, em Sapucaia (RJ).

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos que tentaram fugir na chegada da viatura policial. Eles jogaram uma sacola preta com as drogas em uma área de mata.

Na sacola foram apreendidos tabletes de maconha e pedras de crack que foram apreendidos. Os dois foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia de Sapucaia.