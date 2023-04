O ex-nadador faz questão de estar presente e retribuir o carinho que recebeu durante a carreira de atleta

As crianças do projeto social “Nadando com Thiago Pereira” foram surpreendidas pela visita do ídolo, durante as aulas no Parque Aquático Municipal de Volta Redonda nessa quinta-feira, 13. O maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos e prata na Olimpíada de Londres 2012 criou o projeto, implantado em outubro do ano passado, e faz questão de visitar o núcleo para retribuir o carinho que recebeu durante a carreira de atleta.

“É importante estar presente, retribuindo o carinho que recebo, agora na posição de torcedor. Além disso, é sempre muito bom voltar às origens, à cidade onde tudo começou”, falou Thiago Pereira, que, antes da visita à turma da tarde no Parque Aquático, esteve no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto.

“Tenho muito a agradecer ao Neto por ter aberto espaço para implantação do primeiro núcleo do ‘Nadando com Thiago Pereira’ no Parque Aquático Municipal. Tenho o objetivo de ampliar o alcance do projeto, mas Volta Redonda será sempre minha referência. Agradeço também à CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), que patrocina o projeto, e ao apoio da Fundação CSN”, disse Thiago.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, acompanhou o filho durante as visitas ao Parque Aquático e no gabinete do prefeito. “A presença dele aqui serve de estímulo e inspiração para os alunos. Este é um projeto que salva vidas. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) apontam a ocorrência de 5,7 mil mortes por afogamento por ano no Brasil e 46 mil no mundo, e o ato de aprender a nadar pode reduzir este número em 85%”, falou Rose.

Thallita Paiva acompanhava o sobrinho Bernardo, de 7 anos, na aula de natação no dia da visita de Thiago Pereira. Ela contou que o menino sempre gostou de água, mas tinha medo. “Ele entrou no projeto há menos de um mês, teve três ou quatro aulas, mas já está bem solto, à vontade na piscina. Aprender a nadar dá segurança para ele e para nós da família”, disse.

Carine Voguel estava com o filho Carlos Eduardo, de 12 anos. “Ele já sabia nadar, mas desenvolveu muito depois que entrou no projeto em outubro do ano passado. E além de nadar melhor, ele está aprendendo noções de cidadania”, contou.

Viés ambiental do projeto começa a dar frutos

O “Nadando com Thiago Pereira” atende 280 crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos, sendo que 70% são alunos da rede pública de Volta Redonda. E, de acordo com o coordenador do projeto, Carlos Eduardo Sá, o Caê, eles aprendem mais do que nadar. “Os alunos e os familiares são incentivados a formar uma consciência ambiental, que é um dos vieses do projeto”, explicou Caê.

A primeira ação foi a campanha “Tampinhas Solidárias” para recolher tampas de embalagens plásticas, para que sejam encaminhadas para reciclagem após serem trocadas por cadeiras de rodas. A primeira já está no núcleo do projeto e será doada para o GAPC (Grupo de Apoio às Pessoas com Câncer) de Volta Redonda.

“Usamos a animação ‘Peixonautas’ para incentivar os pais e os alunos a trazerem as tampinhas e depositarem nos tonéis disponíveis no Parque Aquático”, contou o coordenador do projeto, ressaltando que a próxima ação deve ser a limpeza de trecho da margem do Rio Paraíba do Sul, na Ilha Pequena, onde ficam as piscinas, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.