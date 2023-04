Homem é assassinado no bairro Retiro

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado no final da noite da quinta-feira, na Avenida Santa Isabel, atrás do Colégio Amazonas, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Policiais militares foram acionados e quando chegaram já encontraram a vítima que tinha ido a óbito. Próximo ao corpo havia um rádio de comunicação.

Os agentes não conseguiram arrolar testemunhas. O corpo foi periciado e removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.