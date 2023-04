“O E- Idoso é um programa que veio para ficar, facilitando a vida dos que passaram dos 60 não somente para autonomia na internet, mas também para desenvolver outras capacidades, com a aprendizagem dos vários programas existentes. O projeto é sucesso e, agora, com a parceria da CSN e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, vai ficar melhor ainda”.

A afirmação é do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, e foi feita durante visita de técnicos da Fundação CSN ao Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), da AAP-VR, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde o projeto E- Idoso é desenvolvido. Ele afirmou que não tem mais porque os idosos ficarem isolados do mundo digital.

“Nós trabalhamos muito para possibilitar aos nossos associados e à população em geral um envelhecimento saudável, repleto de aprendizado e inclusão. Aqui mesmo, no CISA, oferecemos dezenas de outros cursos e serviços, além do E- Idoso. São práticas de artesanato, música, hidroterapia, assistência médica, psicológica e outros”, disse Ubirajara Vaz.

Apoio da CSN

O projeto E- Idoso, este ano, traz novidades para incluir ainda mais o público no processo de evolução tecnológica. Além de aprender a navegar na internet, acessar sites e redes sociais com segurança, o módulo “IdosoTuber” possibilitará que os alunos possam produzir vídeos para a internet. Os participantes ainda receberão instruções de educação financeira, além, é claro, de conhecimentos dos softwares (Word, Excel e Power Point), que já são oferecidos desde o seu início.

Fábio Silvestre, gerente de Projetos da Fundação CSN, disse que o apoio financeiro oferecido ao E-Idoso tem como propósito transformar vidas, reduzindo a exclusão digital e o isolamento social do público. Já a analista de Projetos da entidade, Pâmela Quevedo, afirmou que considera importante a execução de projetos que incentivam o empreendedorismo e a geração de renda na “terceira idade”, através da qualificação da mão de obra desse público com capacitações qualificadas.