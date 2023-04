Projeto é realizado em parceria entre a prefeitura, Aciap-VR, Sicomércio e CDL-VR

O bairro Água Limpa recebe neste domingo (16), das 9h às 16h, a primeira edição do ano do projeto Rua de Compras de Volta Redonda. O evento abre a temporada de ofertas no comércio da cidade. A iniciativa busca fomentar o comércio local, reunindo também ações sociais, de saúde, esporte, lazer, cultura e gastronomia.

As atrações acontecem em parte da Rua Rio Negro, que será interditada ao trânsito, são elas: brinquedos grátis, feira de artesanato, eventos culturais com música ao vivo, Food trucks, pedal solidário, expositores de carros antigos, motos, cortes de cabelo gratuitos e atendimentos em saúde com aferições de pressão arterial. As secretarias de Ação Comunitária (Smac) e Cultura (SMC) participam da atividade, assim como o Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar) com campanha de coleta de alimentos.

O Rua de Compras ocorre através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas).

O assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda, Rogério Loureiro, lembrou que em 2022 foram realizadas cinco edições da Rua de Compras, com mais de 190 mil consumidores aproveitando as ofertas em mais de 600 estabelecimentos comerciais, e que a expectativa este ano é superar estes números.

“Ano passado os eventos foram um sucesso e esperamos superar neste ano. Estamos trabalhando junto a outras secretarias para que o Rua de Compras possa, além de cumprir seu papel de movimentar o comércio, a economia, oferecer também diversas atividades para os moradores de Volta Redonda e visitantes de outros municípios”, afirmou Loureiro. Fotos: Cris Oliveira/PMVR