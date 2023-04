O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que neste domingo, dia 16, um trecho da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, será interditado das 7h às 20h para a obra de interligação de rede de abastecimento de água com a Rua do Comércio. O trecho interditado da Beira-Rio será entre a Rua Laranjeiras, no Retiro, e Avenida das Indústrias, no bairro Vila Mury.

Os locais de interdição estarão sinalizados, informando sobre os desvios no trânsito. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), o fluxo de veículos no sentido Belmonte-Niterói será desviado para a Rua Laranjeiras. E o tráfego no sentido oposto terá como desvio o acesso pela Avenida das Indústrias. A Guarda Municipal (GMVR) também estará no local para orientar os motoristas.