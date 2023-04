Chromebooks podem ser utilizados para diversas tarefas no uso escolar, desde pesquisas na internet até assistir filmes, por exemplo; proposta busca modernizar o ensino público

Com a proposta de modernizar o ensino de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Educação (SME) entregou 3.083 Chromebooks para estudantes de escolas de Ensino Fundamental – do 1º ao 9º Ano. Ao todo, 58 das 59 unidades da rede já receberam os computadores – a última será a Escola Municipal Waldyr Bedê, no bairro Santa Rita do Zarur; a previsão é que a entrega de mais 32 ocorra nos próximos dias. Os equipamentos podem ser utilizados para diversas tarefas no uso escolar, desde pesquisas na internet até assistir filmes, por exemplo.

“Os Chromebooks são destinados exclusivamente aos alunos. Aos professores serão entregues notebooks, que têm uma estrutura mais robusta, até porque eles vão ser mais utilizados. Os Chromebooks possuem um sistema operacional mais leve, chamado de Chrome OS, em comparação com os demais disponíveis no mercado. Isso é um fator importante, principalmente para ser escolhido para o uso escolar, com as atividades sendo realizadas em nuvem”, disse o coordenador de Tecnologia Educacional da SME, Bruno Moreira, explicando que gabinetes de recarga também foram adquiridos junto aos Chromebooks.

A SME também licitou um link de internet para complementar a rede já existente nas mais de 100 unidades – os locais contam com o serviço fornecido pela EPD (Empresa de Processamento de Dados) e o programa Educação Conectada, do Governo Federal. Segundo o coordenador de Tecnologia Educacional da SME, 80% das escolas já receberam essas melhorias e o restante deve receber em breve.

Entrega de Smart TVs e compra de computadores

Junto à entrega dos Chromebooks, a SME está promovendo a entrega de Smart TVs, de 60 e 65 polegadas, em todas as escolas de Ensino Fundamental de Volta Redonda – uma para cada sala de aula. As creches e centros de Educação Infantil também receberão TVs. Ao todo, são 730 equipamentos. Computadores desktops para equipar os laboratórios de informática estão em processo de compra. O objetivo é modernizar essas áreas educacionais.

“Todos esses equipamentos fazem parte de um pacote de investimentos que foi pensado em 2021, no começo do governo Neto, ainda na gestão da professora Therezinha (Gonçalves). Foi constituído o Centro de Mídias da SME, que é uma equipe destinada a trabalhar com tecnologia educacional”, disse Moreira, ressaltando que, além das compras de equipamentos, uma série de formações foram feitas e outras ainda estão sendo realizadas.

“Hoje, estamos promovendo a capacitação tecnológica de profissionais para o uso dos Chromebooks. Então foi definido como prioridade este avanço e atualização em termos de tecnologia na educação”, finalizou Moreira.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, disse que o uso da tecnologia nas escolas, especialmente por meio do Chromebook, aumenta o engajamento dos alunos.

“Queremos despertar um maior interesse dos nossos alunos no aprendizado. Precisamos inovar e levar esta oportunidade às nossas crianças e jovens. Alguns fazem uso da tecnologia diariamente em casa, seja em seus smartphones, computadores, videogames, mas isso não acontece nas escolas. Por isso, queremos transformar o ambiente escolar”, destacou Sodré. Fotos: Divulgação/PMVR