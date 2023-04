Município foi representado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), com a participação da diretora da Divisão de Promoção da Igualdade Racial, Juliana Sampaio, marcou presença no Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres, que aconteceu nesta semana em Brasília (DF). O Fórum Nacional é um espaço de diálogo, promovido pelo Ministério das Mulheres, para articular, reorganizar e fortalecer a relação do Governo Federal com os organismos e gestores de políticas públicas para as mulheres dos estados e dos municípios.

O evento iniciou na quarta-feira com a abertura feita pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e duas Rodas de Conversa com as secretárias nacional de Políticas e de Enfrentamento à Violência. A programação da quinta-feira contou com uma Roda de Conversa pela manhã, apresentação da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; plenária à tarde com a Ministra das Mulheres; informes sobre a futura realização da V Conferência Nacional de Políticas para Mulheres; e o encerramento às 17h.

Entre as metas traçadas pelo Fórum Nacional, estão a de retomar as ações que voltem a fortalecer e beneficiar os serviços especializados nas gestões públicas para as mulheres, em diversas regiões do país; garantir direitos e combater as desigualdades e discriminação, e todas as formas de violência contra as mulheres; estimular a criação de novos organismos de políticas para as mulheres nos municípios; contribuir com a integração de políticas para as mulheres em todos os níveis de gestão pública. Foto de divulgação/Secom/PMVR