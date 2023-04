Volta Redonda tem projeto para qualificar e empregar jovens

‘Capacitar para Crescer’ é uma parceria entre a prefeitura e a Fundação CSN para inserção no Programa Jovem Aprendiz

A Prefeitura de Volta Redonda lançou o projeto “Capacitar para Crescer”, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e a Fundação CSN para qualificar para inserção no Programa Jovem Aprendiz. O anúncio foi feito nesta semana, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, com a presença de representantes da Smac, da Fundação CSN, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e de jovens cadastrados no Jovem Aprendiz por meio do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) no município.

O curso será ministrado pela Fundação CSN, que será responsável pela contratação de instrutores e pelo fornecimento de material didático, uniforme e lanche para os alunos, através do Fundo para Infância e Adolescência de Volta Redonda (Finad). A capacitação, com duração de 240 horas, é voltada para jovens com idades entre 14 e 17 anos, já cadastrados no Jovem Aprendiz.

As duas primeiras turmas, com 30 alunos cada, começam as aulas no próximo dia 24 (segunda-feira), no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) dos bairros Retiro e Padre Josimo. Outras duas turmas, somando 60 alunos, já estão previstas por esta parceria. O objetivo é preparar os jovens para a inserção no Programa Jovem Aprendiz quando surgirem vagas.

A coordenadora do Peti, Luana Dornas Vasconcellos, avisa que os jovens interessados em ingressar no curso de capacitação devem procurar o Cras mais próximo de casa. “O ‘Capacitar para Crescer’ é voltado para jovens de 14 aos 17 anos, mas a inserção no Jovem Aprendiz pode ser feita até os 24 anos”, falou.

Mariana Pimenta, coordenadora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES) da Smac, explicou que o programa garante trabalho protegido a esses jovens. “A maioria egressos de serviços informais como a venda de produtos em sinais de trânsito”, contou.

Fundação CSN e prefeitura também anunciaram contratação imediata de 48 jovens

Na mesma reunião que lançou o “Capacitar para Crescer”, o prefeito Neto e a presidente da Fundação CSN, Monica Fogazza, anunciaram a contratação de 48 jovens pelo Programa Jovem Aprendiz. A fundação é a entidade formadora, mas 30 jovens vão atuar diretamente ligados a ela, e 18 darão expediente em setores da prefeitura. Todos começam a trabalhar na próxima semana.

Giuliana de Carvalho Braga, de 24 anos, participou do encontro no gabinete do prefeito Neto e deu seu depoimento como ex-integrante do Jovem Aprendiz. “Comecei no mercado de trabalho pelo programa. Atuava na CSN e recebia capacitação para a área administrativa. Antes de completar o tempo do Jovem Aprendiz, fui contratada por uma concessionária de veículos, onde estou empregada até hoje. Já concluí o curso técnico e hoje estou na faculdade de Administração de Empresas. Essa oportunidade mudou a minha vida”, falou, aconselhando a todos a se dedicarem.

O prefeito Neto parabenizou Giuliana e se dirigiu aos jovens no gabinete, pedindo que eles sigam o exemplo. “Agradeço por mais essa parceria da Fundação CSN e parabenizo pelo cumprimento da Lei de Aprendizagem e disponibilizar vagas para os nossos jovens. Além disso, reforço a necessidade da valorização dos fundos municipais que permitem captação de recursos, para realização de iniciativas como o curso preparatório para jovens”, falou Neto.

Também compunham a mesa de lançamento do “Capacitar para Crescer” os secretários de Ação Comunitária, Carla Duarte, e do Gabinete de Estratégia Governamental, Carlos Macedo; a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez; o gerente-geral da Fundação CSN, André Leonardi; os gerentes de Projetos, Fábio Silvestre, e de Conexão Aprendizagem, Denise Martins; e a presidente interina do CMDCA, Maria Cecília da Silva. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.