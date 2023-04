Uma árvore caiu sobre um carro estacionado na Rua 336, na manhã deste sábado, dia 15, por volta das 10 horas no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda.

A árvore atingiu a parte traseira do veículo, um Peugeot preto. Segundo as primeiras informações, ninguém ficou ferido. No momento desta publicação, equipes da prefeitura eram aguardadas no local para fazer a retirada da árvore.