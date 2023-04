A Liga Barramansense de Desportos (LBD) definiu dois Módulos para a edição 2023 da Copa Cidade de Barra Mansa de base. O Módulo I prestigiará as equipes da categoria sub-11, enquanto que o Módulo II será composto pelas competições referentes às categorias sub-13, sub-15 e sub-17.

Módulo I (sub-11) – a competição será disputada de forma opcional pelos clubes convidados e filiados, com rodadas distribuídas por etapas em cada campo, com jogo em um intervalo de a cada uma rodada, terá dois finais de semana de folga.

Módulo II (sub-13, sub-15 e sub-17) – a competição será disputada com jogos realizados na casa do mandante com programação de a cada duas rodadas, terá intervalo de uma semana de folga. Neste módulo II, os clubes devem participar com no mínimo duas categorias.

Sobre as taxas de arbitragem:

As taxas de arbitragem serão divididas com valores pelos dois clubes.

Sub-17 (35 min.) – R$ 70,00

Sub-15 (30 min.) – R$ 70,00

Sub-13 (25 min.) – R$ 60,00

Sub-11 (25 min.) – R$ 50,00

O valor da inscrição por atleta será de R$ 20,00. O prazo para inscrição dos clubes é até 25/04/2023. Prazo para entrega de documentação dos atletas é até 22/05/2023. O Arbitral para sorteio da tabela está previsto para ocorrer em 28/04/2023 e o início da Copa Cidade nas categorias de base em 03/06/2023.

A Copa Cidade de Barra Mansa promete ser a principal competição de base do município, com a participação de vários clubes barra-mansenses, incluindo o Barra Mansa Futebol Clube.

Copa Jajá (sub-20)

A tabela de jogos da IV edição da Copa Jajá (sub-20) teve alterações. A estreia da equipe de juniores do Barra Mansa será contra o Angra dos Reis na próxima 6ª feira (21/4), às 15h, no estádio Leão do Sul. Por Diogo de Oliveira Paula