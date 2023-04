Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (15) na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. A vítima, ainda não identificada, estava com as mãos amarradas e de bruços sobre o matagal às margens da rodovia.

Duas viaturas da Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estão no local. O homem usava uma bermuda jeans, camisa branca e tinha tatuagens nos dois braços. A fita que prende as mãos do homem é branca.

No momento desta publicação, não havia informações sobre as causas da morte, mas tudo indica que foi homicídio.