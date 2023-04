Jovem é assassinado com 12 tiros em Valença

Um jovem, de 21 anos, foi assassinado com 12 tiros no início da madrugada deste sábado, dia 15, na Rua Duque de Caxias, no bairro Monte D’Ouro em Valença.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como João Paulo Jerônimo das Merces, conhecido como ‘Neguinho’. Ao lado do corpo, foram encontradoas várias cápsulas de munições.

A Polícia Militar não conseguiu arrolar testemunhas. Além das 12 perfurações, os policiais encontraram nove projéteis e 12 cápsulas em torno do cadáver.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e está sendo investigado. Ninguém foi preso até o momento.