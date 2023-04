Polícia Militar flagra quatro máquinas caça-níqueis em bar de Resende

Policiais Militares do Serviço Reservado (P2) receberam informações na sexta-feira, dia 14, sobre a existência de máquinas caça-níqueis em um bar localizado na Avenida Coronel Adalberto Mendes, no bairro Santa Isabel, em Resende (RJ).

A denúncia dava conta de que em um bar tinha quatro máquinas caça-níqueis. Os agentes foram até o local e depararam com duas máquinas ligadas e duas desligadas.

No interior do estabelecimento estava um homem que disse que estava no local para jogar e que não sabia dizer quem era o dono do bar. A perícia foi chamada e conduziu o suspeito com as máquinas para a Delegacia de Polícia, de Resende.

O homem foi ouvido na condição de testemunha e foi liberado em seguida.