Procedimentos acontecem nesta segunda-feira, dia 17, até a próxima terça, dia 02 de maio; posteriormente castramóvel irá percorrer bairros da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda deu um grande avanço na causa animal com a inauguração do primeiro castramóvel. Na manhã deste sábado, dia 15, na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, o governo municipal deu início aos atendimentos. Foram oferecidas 140 vagas de castrações gratuitas para cães e gatos, todas as vagas foram preenchidas rapidamente, as senhas começaram a ser distribuídas às 8 horas.

As 140 vagas foram divididas da seguinte forma: 20 (vagas) para cadelas até 10kg; 20 (vagas) para cadelas até 20kg; 40 (vagas) para machos (cães ou gatos) e 60 (vagas) para gatas. Quem participou desse primeiro atendimento saiu com a data e o horário do procedimento marcado.

As cirurgias acontecem nesta segunda-feira, dia 17, das 08h às 17h, até a próxima terça, dia 02 de maio, no mesmo horário. Posteriormente, o castramóvel irá percorrer todos os bairros de Volta Redonda, dando prioridade aos mais afastados do centro da cidade. Vale lembrar que o castramóvel vai atender animais até 20 kg.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Janaína Soledad, destacou que o primeiro bairro a ser atendimento pelo castramóvel será o Açude. O cronograma do projeto será divulgado em breve nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).

“Essa é mais uma ação do município de Volta Redonda em prol dos animais. Depois dessa primeira etapa, aqui, na Praça da Prefeitura, o castramóvel vai começar a percorrer os bairros do município, onde também serão disponibilizadas cerca de 150 vagas por bairro. O primeiro local atendido será o Açude. O castramóvel ficará 15 dias em cada localidade, as pessoas poderão fazer o cadastro nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social)”, comentou.

Samuel dos Santos Ramos, morador do bairro Volta Grande 2, foi o primeiro a pegar a senha para o agendamento do castramóvel. “Cheguei cedinho para agendar a castração da minha cadelinha da raça Pinscher. Essa iniciativa da prefeitura é maravilhosa porque muitos, assim como eu, não têm condições de arcar financeiramente com a cirurgia”, disse.

Roselane Rodrigues, moradora do Aterrado, acredita que com o castramóvel o índice de abandono de animais na cidade será reduzido. “Foi uma ótima iniciativa da prefeitura pelos animais, porque vai ajudar a evitar o abandono. Muitas pessoas descartam os bichinhos porque deu cria, isso é muito grave e triste. Com o castramóvel, acredito que os moradores vão se conscientizar para castrar o seu animal, já que tudo será feito gratuitamente”, comentou.

A moradora do bairro Santa Cruz, Lilian Barbosa, saiu da praça com a castração de sua gata agendada para esta segunda-feira, dia 17. “Graças a Deus e a prefeitura eu consegui o agendamento da castração, vou trazer minha gatinha já na segunda para o procedimento, estou muito satisfeita”, falou.

O castramóvel foi adquirido pela prefeitura, por meio de licitação com emendas parlamentares do então deputado federal Antônio Furtado e da deputada Soraya Santos. A licitação ocorreu após projeto de lei autorizativo do vereador Paulo Conrado, de reuniões com os vereadores Renan Cury e Paulinho AP. Renan Cury e Paulinho AP estiveram presentes na inauguração do castramóvel. Fotos de divulgação/Secom/PMVR