Durante o encontro foram tratados o preconceito contra a população negra e as atitudes racistas

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), promoveu nessa sexta-feira, dia 14, uma mesa redonda que teve o tema “Suas sem racismo”. A ação, destinada aos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), dos departamentos de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Smac, aconteceu no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial da Smac, Thaís Alexandre, durante o encontro foram debatidos não somente o preconceito contra a população negra, mas também as atitudes racistas.

“De acordo com um levantamento realizado pela Smac, os indicadores apontaram que o público majoritário atendido pela Assistência Social, em Volta Redonda, é constituído por não brancos, totalizando 24.600 dos nossos usuários, sendo que os que se consideraram brancos, foram 17.767 pessoas. Além disso, 60% dos nossos trabalhadores também são constituídos por não brancos”, ressaltou a diretora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que os trabalhadores do Suas também podem contribuir na luta contra o racismo, o preconceito e a discriminação racial.

“Cada profissional pode refletir sobre essas questões no dia a dia de sua atuação, em conjunto com os usuários atendidos nas unidades da rede. Precisamos superar os desafios a fim de que a população negra possa efetivamente desfrutar de integral cidadania, acessando os direitos que estão assegurados a todos os brasileiros, e contribuindo ainda mais com o desenvolvimento do país”, disse a secretária. Fotos de divulgação/Secom/PMVR