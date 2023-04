Policiais militares foram acionados no início da noite de sábado, por volta das 18h30min, por funcionários do Supermercado Bramil, pois havia um homem, de 53 anos, suspeito de furto no estabelecimento comercial, localizado na Rua Dr. Figueiredo, no Centro de Valença.

No local, os agentes foram informados pelo segurança, de 43 anos, que o suspeito havia furtado uma peça de carne (picanha) da marca Friboi e um creme dental da marca Sensodyne.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Valença, onde foi feito o registro de ocorrência. Ele alegou que estava em dificuldades financeiras.

Após o registro, o homem foi liberado.