Motociclista fica ferido em acidente em Resende

Uma colisão envolveu um carro e uma moto na manhã deste domingo, dia 16, por volta das 9 horas, na Avenida Francisco Forte Filho, na região de Acesso Oeste, em frente a um restaurante em Resende. O motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Emergência.

O condutor do carro não ficou ferido. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. O motorista do veículo de passeio aguardou a presença dos agentes para o socorro à vítima e a confecção do boletim de trânsito.