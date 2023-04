Policiais militares prenderam na manhã deste domingo, dia 16, um homem de 31 anos e duas jovens, de 22 e 18 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato de um homem e de sua filha, uma bebê de apenas 8 meses, no final do ano passado em Itatiaia (RJ).

O suspeito foi preso no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. As prisões ocorreram depois que uma equipe em patrulhamento deteve o homem na Rua Rio das Flores. Após consulta em seus dados pessoais os agentes descobriram que ele estava sendo procurado, estando com um mandado de prisão em aberto. A partir da prisão do suspeito, os policiais chegaram às duas jovens, que foram presas no mesmo bairro. Todos foram levados para a delegacia de Angra dos Reis.

Homicídio

O duplo homicídio aconteceu em novembro de 2022. Luciano Lopes Querino, de 26 anos, foi assassinado dentro de um táxi na Rua Juliana Campos Neves, na Vila Esperança. Ele estava com a mulher, de 19 anos, que ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende, juntamente com a filha, que não resistiu. O motorista do táxi não foi ferido. O ataque a Luciano teria sido motivado por vingança, segundo apurou na ocasião a Polícia Civil.