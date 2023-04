Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo disque denúncia, prenderam na manhã do sábado, dia 15, um suspeito, de 31 anos, por porte ilegal de arma de fogo na Avenida Duque Costa, no bairro Carambita, em Valença.

Os agentes receberam informações, de que um suspeito estaria em um veículo Gol (verde) ostentando arma de fogo na cidade. Os policiais montaram um cerco onde conseguiram localizar e prender o suspeito com um revólver calibre 38, cinco munições e um celular, que estava em sua cintura.

Diante dos fatos, o suspeito e material apreendido, foram levados para a sede da 91ª DP (Valença), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O suspeito foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de uso permitido. O suspeito permaneceu preso.