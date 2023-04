Prefeitura ofereceu brinquedos, cortes de cabelo, aula de dança e orientações em saúde para população

O bairro Água Limpa abriu a temporada de 2023 do projeto “Rua de Compras”, neste domingo, dia 16. Centenas de famílias foram à Rua Rio Negro, que sediou diversas atividades até as 16 horas.

Além de ofertas no comércio local, muitas pessoas também aproveitaram os serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Volta Redonda, como cortes de cabelo, brinquedos, aula de dança, orientações em saúde e distribuição de pipoca e algodão doce.

O aposentado João Batista Marcelino, que mora no bairro há 33 anos, aproveitou para cortar o cabelo no caminhão dos “Cabelereiros da Cidadania”, serviço oferecido pela Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária).

“A Rua de Compras acaba incentivando os moradores a saírem de casa, eu por exemplo, vim aqui para cortar o cabelo. Depois vou dar uma voltinha e aproveitar outras atividades com a minha família”, disse.

Dalton Silva também estava curtindo a Rua de Compras, acompanhado da filha de 4 anos, o morador destacou que gostou dos brinquedos gratuitos para as crianças no local.

“Essa iniciativa de lazer na Rua de Compras é muito importante, as crianças adoram, minha filha não quer sair do pula-pula está se divertindo muito. A Rua de Compras também é uma oportunidade para encontrar vizinhos e aproveitar as ofertas do comércio, e claro, os serviços grátis”, comentou.

Os comerciantes da Água Limpa também ficaram satisfeitos com a iniciativa. Graziele dos Santos tem uma loja de roupas infantil e ressaltou que a Rua de Compras acaba incentivando os moradores a comprarem no próprio bairro.

“Esse projeto acaba dando uma boa visibilidade para os comerciantes locais. Isso incentiva os moradores a comprar no próprio bairro, o que é muito importante. Acredito que a cada ano essa conscientização e fomento aumente”, citou.

O projeto Rua de Compras ocorre através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas). Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR.