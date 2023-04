As ações, programas e projetos disponibilizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vem sendo referência para outros municípios da região. Entre eles está a cidade de Barra Mansa, que enviou sua equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para conhecer o trabalho desenvolvido na cidade.

Participaram da reunião a secretária municipal de Ação Comunitária (Smac), Carla Duarte, e das diretoras dos Departamentos de Vigilância Socioassistencial (DVS), Proteção Básica (DPB) e de Proteção Social Especial (DPES), além do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Fanuel Fernando e sua equipe.

A visita institucional teve como objetivo conhecer os serviços que Volta Redonda executa de forma eficiente, sobretudo os da Proteção Social Especial, como o Centro de Atendimento à Pessoa Idosa José Conrado e o Centro de Alzheimer Synval Santos, para verificar a possibilidade de implementação desses serviços em Barra Mansa.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que essa troca de experiência é fundamental para aprimorar e avançar na assistência social.

“Como somos considerados municípios de médio porte, as demandas das duas cidades são parecidas. Assim, podemos conhecer as alternativas criadas para tudo funcione lá, como também podemos dar dicas e mostrar como trabalhamos aqui em Volta Redonda. Quem ganha com isso é a população”, disse Carla Duarte.

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Fanuel Fernando, agradeceu a hospitalidade, ressaltando que a Smac demonstra ter uma equipe competente, focada no que faz.

“Eles têm um olhar voltado para a população que necessita de mais carinho e atenção. Percebemos que o governo do prefeito Neto não tem medido esforços para sempre melhorar a atuação da assistência social da cidade. Foi um importante momento de troca de ideias e para fazermos uma parceria, já que também trabalhamos em prol dessas pessoas. O prefeito Rodrigo Drable também não mede esforços para que a assistência melhore, cada dia mais, em Barra Mansa”, disse o secretário. Fotos: Divulgação/PMVR