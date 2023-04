Aluno é flagrado com um canivete em colégio, em Barra Mansa

Um aluno, de 17 anos, foi flagrado no fim da manhã desta segunda-feira, dia 17, com um canivete dentro da sala de aula no Colégio Estadual Luiz Gonzaga, no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa.

Outro aluno, da mesma sala, viu o canivete e comunicou a direção do colégio. O aluno confirmou para a diretora adjunta que estava de posse do canivete. Policiais militares foram acionados e foram até o educandário.

O estudante disse aos policiais que não tinha a intenção de usar o canivete. Acompanhado da mãe e da diretora, o aluno foi levado para a delegacia para prestar depoimento.