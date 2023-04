Um ciclista, de 32 anos, ficou ferido numa colisão com um carro na manhã desta segunda-feira, dia 17, na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro ponte Preta, em Barra do Piraí.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar encontrou o ciclista com uma fratura na perna. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Barra do Piraí. O condutor do carro aguardou a chegada do socorro e para a realização da ocorrência de trânsito.