Homem é assassinado no bairro Vila Elmira

Luiz Fernando Xavier, de 40 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira, dia 17, dentro de seu carro nas proximidades da entrada do bairro Vila Elmira, na Via Sérgio Braga, em Barra Mansa.

Ao ser atingido ele perdeu o controle de seu carro. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha condenação por tráfico e morava no bairro Piteiras, também em Barra Mansa.

Uma mulher que disse ser namorada dele relatou a policiais que os dois estiveram em um bar no Conforto, em Volta Redonda, de onde saíram porque também se encontrava no local um homem que seria desafeto de Luiz Fernando. Ela teria dito também que, logo em seguida, os dois se desentenderam e por isso resolveu voltar para o bar, enquanto a vítima decidiu ir para a casa. A polícia ainda não tem detalhes do crime, que está sendo investigado.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, o corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.